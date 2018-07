"Black, blanc, beur", le retour, 20 ans après ? "On est dans un climat de doute qui n'est guère éloigné de celui de 1998"

LCI : Que vous inspire la résurgence, depuis quelques jours, du célèbre slogan "black, blanc, beur" ?

Pascal Blanchard : Nous sommes dans un climat de doute, qui n’est guère éloigné de celui de 1998. On l’a tous oublié, mais la victoire à la Coupe du monde 1998 arrive après une longue séquence politique autour des sans-papiers, après le durcissement des lois sur l'immigration en 1995 et 1996. Aujourd’hui, les débats tournent autour de la montée des populismes, la fermeture des frontières, le débat sur l’intégration, la peur de l’islam etc…

LCI : En 1998, qu’évoquait l’expression "black, blanc, beur"?

Pascal Blanchard : "Black, blanc, beur", ce sont des mots très chargés, mais mis pour la première fois sur le même plan que les couleurs nationales, bleu, blanc, rouge et des trois mots de notre devise, Liberté, égalité, fraternité. Il y a l'idée de mettre tout le monde au même niveau du succès. Chacun peut se reconnaître dedans. Avec ce slogan, sur lequel ont surfé des publicitaires, on dit des mots qui n'existaient pas avant. Oui, il y a des noirs, des arabes, des blancs, et tout ça, ça fait la société française. C'est important de le rappeler, parce qu'il a fallu du temps pour que cette société regarde sa diversité. L'immigré arabe, jusque dans les années 1970, ne devait pas être vu. Et puis il y a eu la Marche des beurs, en 1983. Et enfin, en 1998, ce rappel : "Nous sommes là chez nous !"

LCI : Dans "black, blanc, beur", le fait que "blanc" soit le seul terme à ne pas être détourné, contrairement à "beur" pour arabe et "black" pour noir, est-il significatif ?

Pascal Blanchard : "Beur" est un pur produit de l'histoire de l'immigration, avec une contraction du mot "arabe" en verlan, il appartient donc à la culture banlieue. "Black" renvoie au fait que, depuis la Seconde guerre mondiale, les noirs américains sont toujours perçus plus positivement que les noirs antillais ou africains. La culture noire américaine (musique, rap, basket...) a fait que le terme "black" a été plus valorisé que "noir". Ces deux mots-là ont donc une histoire. "Blanc", par contre, renvoie à l'incapacité des gens à se penser à travers le fait qu'ils soient blancs. C'est un exercice que je fais souvent avec Lilian Thuram lors de conférences avec des enfants. Quand on leur demande ce qu'ils sont, ils nous répondent : "On est normal". Qu’est-ce que ça veut dire : "C'est être blanc". Quelque part, cela signifie que, quand on est blanc, on se pense en dehors de notre couleur. Volontairement ou pas, qu'on l'ait pensé ou pas, qu'on le critique ou non, quand on dit "immigration", il y a une distinction entre le blanc, la norme, et les autres.