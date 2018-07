"C'est irréel" : sur les Champs, les Bleus laissent un impérissable souvenir

Certains fans entonnent alors La Marseillaise qui succède aux chants sur la nouvelle coqueluche, Benjamin Pavard et au "Poooh Poh Poh Poooh Poh Pooooh Poh", inspiré du célèbre morceau "Seven Nation Army" du groupe de rock The White Stripes. C'est notamment le cas de deux amis, Thibault et Victor, 21 ans, qui ont fait le déplacement depuis Nancy pour apercevoir Mbappé, Griezmann et les autres.





"Voir autant de personnes sur les Champs-Elysées, c’est impressionnant", raconte Thibault, qui endosse avec fierté une réplique du maillot porté par les Français en 1998. "C’est un cadeau de mon père", glisse-t-il avec émotion. "C’est tout un symbole d’être ici", a assuré pour sa part Victor. "En 1998, nous étions bien trop jeunes pour faire la fête, alors, être là aujourd’hui , c’est une forme de revanche sur le passé", souligne t-il.