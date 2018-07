Didier Deschamps, un homme né pour offrir des étoiles à la France

Malheureusement, il échoue de très peu. Contre le Portugal en finale, les Bleus s’inclinent en prolongation. Mais cette défaite, très dure à encaisser encore aujourd’hui, sera finalement cathartique. Lors de cette Coupe du monde, une fois la qualification pour la finale assurée, Didier Deschamps et les joueurs qui étaient participé à l’Euro 2016 n’ont cessé de répéter que cette finale perdue ne pouvait se reproduire une nouvelle fois.





Et contre la Croatie, on a pu vérifier que l’équipe de France était devenue allergique à la défaite. Même si tout n’a pas été parfait lors de ce match, Hugo Lloris et ses hommes ont fait tout ce qui fallait pour venir à bout des Croates et s’octroyer cette Coupe du monde.





En plus d’insuffler sa "culture de la gagne", le sélectionneur des Bleus a le triomphe modeste. Sur TF1 ce dimanche soir et une fois la victoire en poche, il n’a pas fanfaronné. Au contraire, il a relativisé son apport, rendant avant tout hommage à ses joueurs et à son staff. Pourtant, en 20 ans, la France a remporté deux Coupes du monde et un Championnat d’Europe. Et à chaque fois, Didier Deschamps en était l’un des principaux artisans. Merci Didier !