Comment les 23 Bleus ont retourné les vestiaires, les conférences de presse et les réseaux sociaux

Idem pour Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, buteur lors de la finale sur penalty : "CHAMPIONS DU MONDE. Vive la France 🇫🇷⭐⭐." Ou encore l'ambianceur du groupe, un dénommé Presnel Kimpembe : "Mission World Cup ✅ 🌟🌟#LAFORCE WE DID THIS !!! @equipedefrance ! Ensemble et pour toujours 🇫🇷."