Clément Turpin, le seul arbitre français du mondial

Clément Turpin fait partie du cercle fermé des 36 meilleurs arbitres au monde, ceux qui dirigeront les matchs lors du prochain mondial. Comme les joueurs, il s'entraîne tous les jours et officie 40 matchs par saison, avec ses deux assistants. Cet été, pour la première fois en Coupe du monde, les arbitres pourront voir les images avant de valider une décision grâce à une assistance vidéo. Notre arbitre espère mener au moins trois matchs lors de ce mondial.



