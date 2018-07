Comment Bruxelles se prépare-t-elle pour le match des Diables rouges contre les Bleus ?

Pour la demi-finale du Mondial 2018, la Grande-Place de Bruxelles est déjà envahie par les supporters des Diables rouges, où ils pourront y suivre la retransmission en direct. Toute la Belgique s'est préparée, les journaux ont publié des articles peu flatteurs au sujet des Bleus et exceptionnellement, les magasins vont fermer une heure plus tôt pour permettre à leurs salariés de suivre le match.



