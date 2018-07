Comment les Bleus se préparent-ils au quart de finale contre l'Uruguay ?

Les Bleus se sont remis de leurs émotions après leur victoire face à l'Argentine. Ils s'attaquent désormais à la préparation du match du vendredi 6 juillet, à 16 heures, qui les opposera à l'équipe d'Uruguay. Afin de les aider à mieux se recentrer sur le terrain, les joueurs français ont été libérés de leurs obligations médiatiques. Ils n'accorderont pas d'interview pendant deux jours. Jean-Marie Bagayoko, notre envoyé spécial à Istra, nous en dit plus.



