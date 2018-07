Comment les supporters croates ont-ils vécu la demi-finale ?

A Moscou, il fait beau et les supporters français et croates fraternalisent sur la Place Rouge. Avec leurs couleurs tricolores, ils se confondent. En rappel, lors du match de la demi-finale, les Croates avaient vécu l'angoisse quand l'Angleterre a marqué le premier but. Puis, ce fut la délivrance, la joie et la fierté après la prolongation, quand leur équipe a battu l'Angleterre. Ce fut la liesse dans les travées du stade Lujnikhi.



