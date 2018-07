Comment les Toulousains suivront-ils le match France-Uruguay ?

Le match France-Uruguay est un grand événement dans tout le pays. A Toulouse, par exemple, les rugbymen ont troqué ce matin du vendredi 6 juillet le ballon ovale contre un ballon rond. A 16 heures, les joueurs du Stade Toulousain suivront ensemble ce quart de finale chez un coéquipier. Les bars, eux, vont retransmettre la rencontre. Et pour la première fois de la compétition, la mairie de la ville installe un écran géant en bord de Garonne.



