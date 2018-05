Arbitrage vidéo, 4e remplacement… Ces nouvelles règles qui entrent en application pour la Coupe du monde 2018

C’est le changement majeur, déjà vu à l’œuvre lors de matchs amicaux internationaux et quelques compétitions de clubs (comme la Coupe de la Ligue cette saison en France), qui sera officiellement généralisé à partir de cette Coupe du monde : l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Cette aide technologique ne s’appliquera cependant qu’à quatre cas spécifiques : valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. "L’ouverture d’une nouvelle ère" selon la Fifa, qui ne nous épargnera pas, on a déjà pu le voir, les sempiternelles polémiques arbitrales. Et augmentera fatalement, et considérablement, la durée des arrêts de jeu.