Coupe du monde 2018 : Mohamed Salah sera-t-il remis à temps pour disputer le Mondial avec l'Égypte ?

L'Égypte retient son souffle. À moins de trois semaines du premier match des Pharaons à la Coupe du monde, le 15 juin face à l'Uruguay (14h), la star égyptienne Mohamed Salah a été grièvement blessée à l'épaule en finale de la Ligue des champions, samedi lors de la défaite de Liverpool face au Real Madrid (3-1). Sorti à la demi-heure de jeu en se tenant l'épaule après avoir été victime d'une clé de bras par le défenseur madrilène Sergio Ramos, le maître à jouer des Reds n'a pu retenir ses larmes.





Rapidement, plusieurs médias britanniques, dont la BBC, ont évoqué une dislocation de l'épaule. Des nouvelles peu rassurantes que Jürgen Klopp, le coach des Reds, a confirmé à demi-mots en indiquant que c'était "une blessure sérieuse". "Je pense que c'est soit la clavicule, soit l'épaule, ça n'a pas l'air bon", a-t-il ajouté avant de se laisser aller à un pronostic lourd de sens. "On a perdu un joueur important et l'Égypte a peut-être perdu un joueur important pour la Coupe du monde." Or, tous les espoirs des Égyptiens reposent sur lui pour le Mondial, auquel les Pharaons participent pour la première fois depuis 28 ans.