Coupe du monde 2018 : Brésil-Belgique, un match prometteur

L'ambiance est à la compétition ce vendredi 6 juillet 2018 à Kazan. En effet, les matchs des supporters du Brésil et ceux de la Belgique ont déjà commencé sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ce deuxième match des quarts de finale qui opposera les Diables Rouges à la Seleção promet un spectacle inédit. Une rencontre à laquelle la meilleure attaque du Mondial 2018 fera face à une équipe qui a été sacrée cinq fois championne du monde. A noter que le vainqueur accédera directement aux demi-finales.



