"Ce n'était pas si terrible" : la riposte de Sergio Ramos après avoir blessé Salah et Karius

Sur sa lancée, l’Espagnol a ensuite cru bon de relativiser la blessure de l’Égyptien, qui lui a valu de recevoir des menaces de mort, et s’est même laissé aller à un début de théorie du complot : "J'ai discuté avec Salah par messages et il était plutôt bien. S'il s'était fait faire des infiltrations, il aurait pu jouer la deuxième période, moi je l'ai déjà fait, ce n'était pas si terrible que ça. On dirait que quand c'est Ramos qui fait quelque chose, c'est tout de suite plus grave. Peut-être que quand tu es au Real Madrid et que tu gagnes tant, les gens te regardent d'une façon différente..."





Un peu plus d'une semaine après la finale de la C1, l'affaire n'est toujours pas close. Et pour ne rien gâcher, les deux joueurs pourraient se retrouver rapidement, l’Espagne et l’Égypte ayant de bonnes chances de s’affronter en 8es de finale du Mondial à venir.