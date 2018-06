Coupe du monde 2018 : comment l’équipe de Tunisie a filouté en plein match pour rompre le jeûne du ramadan

À l’approche de l’été, tandis que l’air s’alourdit et vient parfois à manquer, pas facile de jouer au football. Encore moins quand, depuis le lever du soleil, on n’a rien avalé, pas même la moindre goutte d’eau. C’est dans ces conditions, pourtant, que la Tunisie prépare actuellement la Coupe du monde 2018, en plein ramadan. Problème : comment rompre le jeûne quand, à ce moment précis, on est justement en train de disputer un match amical ?