"L'objectif est avant tout politique" : comment la Coupe du monde sert les intérêts de Poutine

LCI : Ces dernières années, la Russie est parvenue à accueillir plusieurs grandes compétitions sportives, en particulier les JO de Sotchi en 2014. La Coupe du monde constitue-t-elle un aboutissement ?

Lukas Aubin : Quand Poutine récupère la Coupe du Monde, l’objectif est avant tout politique : montrer la grandeur russe et le retour de la Russie depuis une dizaine d’années. C’est là que le "soft power" prend tout son sens : cela se traduit à travers l'utilisation du territoire, puisque onze villes vont participer à l'événement, toutes situées sur la partie européenne de la Russie. Le but ? Montrer une Russie diverse, notamment en termes de population. Par exemple à Kazan : la moitié de la population y est orthodoxe, l'autre est musulmane. En hébergeant des matches, la ville va véhiculer l'image d'une Russie aux antipodes des clichés racistes parfois véhiculés, voire d'une prétendue intolérance. C'est aussi cela le rôle du "soft power" sportif russe : modifier les représentations que la population internationale - et surtout occidentale - a vis-à-vis de la Russie.

LCI : Concrètement, s'agit-il de montrer une vitrine de la Russie ou de mettre en lumière des changements réels ?

Lukas Aubin : Disons un peu des deux. D'un côté, on cherche à montrer quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de voir concernant la Russie. Aujourd'hui, la plupart des villes d'un million d'habitants ont été rénovées, sont modernes et la population y vit relativement bien. Contrairement à l'image souvent véhiculée d'une Russie pauvre. De l'autre, il y ces petites villes ou ces campagnes qui sont un autre problème, où la pauvreté est réelle. C'est là qu'on peut parler de "village Potemkine" : la Russie va montrer une vitrine déformée car les touristes et les supporters ne vont passer que par les grandes villes, en évitant ces régions plus pauvres et en difficulté. Cela s'était déjà observé à Sotchi en 2014 : tout avait été reconstruit autour de la ville, toute la bordure de la Mer Noire avait été rénovée, donnant un air de "village Potemkine" au lieu.