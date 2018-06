EN DIRECT - Coupe du monde 2018 : suivez le match entre le Costa Rica et la Serbie

De fait, si rien n’est impossible, Neymar et ses coéquipiers semblent promis à l’une des deux premières places. Bien plus forte sur le papier, la Seleçao figure parmi les nations favorites du Mondial et ne devrait que laisser des miettes à ses premiers adversaires. Mais qu’importe, de même que les Suisses, Serbes et Costariciens croient dur comme fer en leurs chances.