Coupe du monde : "Lorsque l’équipe de France joue comme en ce moment, elle fédère tout le pays", se réjouit Denis Brogniart

LCI : Ce record d’audience, vous vous y attendiez un peu, beaucoup... Pas du tout ?

Denis Brogniart : On savait qu’on allait faire une formidable audience. De là à réunir 19 millions de téléspectateurs pour le match, et plus de 7.4 millions pour "Le Mag", c’est extraordinaire. Ça prouve une chose : cette équipe de France de foot, lorsqu’elle gagne, lorsqu’elle joue comme en ce moment, elle fédère tout le pays. Et on n’a pas encore vu la finale (dimanche à 17 heures, ndlr) ! On devrait aller encore plus haut, je l’espère.

LCI : Certains commentateurs ont été parfois très durs avec les Bleus. De votre côté aviez-vous la consigne de conserver une certaine bienveillance ?

Denis Brogniart : J’ai passé l’âge d’avoir des consignes ! Je pense que j’essaie d’être le plus mesuré possible. J’ai vécu 98, je travaillais à l’époque sur Europe 1 et j’avais été surpris par la violence avec laquelle on pouvait attaquer l’équipe de France… et avec quelle rapidité on pouvait retourner sa veste. Je l’ai déjà dit à Didier Deschamps : critiquer, donner son avis après un match, ça fait partie de notre métier. C’est comme ça. Lorsqu’on fait un métier public, il faut accepter qu’on puisse être jugé. Pendant les matches de poules, il ne faut pas se raconter d’histoires : l’équipe de France était assez poussive et laborieuse. On pouvait émettre quelques signes d’inquiétude. C’est ce qu’on a fait. Ça ne veut pas dire qu’on jette tout et qu’on dit que l’équipe de France va perdre instantanément contre l’Argentine. En revanche, on essaie de savoir ce qui s’est passé. Et quand un match est formidable, quand une qualification est magnifique, notamment contre l’Argentine (4-3), alors là on peut s’extasier !