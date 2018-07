Coupe du monde 2018 : dès le matin, place aux préparatifs de la finale

Cette victoire en demi-finale face à la Belgique est une belle récompense pour l'Équipe de France, la plus jeune de l'histoire, 26 ans et demi de moyenne d'âge. Ce mercredi 11 juillet, nous étions nombreux à ne pas vouloir quitter nos maillots, pour garder en mémoire les émotions du mardi 10 juillet, au soir. Quatre jours encore à attendre avant cette finale, et l'impatience se fait ressentir. À Paris, les cafetiers se sont déjà mis au travail. Ils s'attendent à un record d’affluence le dimanche 15 juillet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.