Payet, le point d'interrogation de la liste de Deschamps

Dimitri Payet a peut-être tout perdu. Titulaire mercredi soir lors de la gifle infligée à l'OM par l'Atlético (3-0), en finale de la Ligue Europa, le capitaine de l'équipe phocéenne n'a pu influer sur le résultat. Mal remis d'une blessure à la cuisse, qui l'avait déjà obligé à s'installer en tribunes le week-end dernier à Guingamp (3-3), le Réunionnais de 31 ans a même dû céder sa place dès la demi-heure de jeu à Maxime Lopez. En larmes, consolé par tous ses partenaires, mais aussi par son coéquipier chez les Bleus et adversaire d'un soir, Antoine Griezmann, d'une bise sur la joue, le maître à jouer de l'OM n'a pu que masquer sa détresse dans son maillot.





Après le match, son entraîneur Rudi Garcia a donné de ses nouvelles. "Sur ce genre de match, il faut avoir ses meilleurs joueurs au meilleur niveau et quand on perd notre meilleur joueur et capitaine c'est difficile. Même quand il est moins bien, il offre une presque passe décisive à Valère Germain. On espérait qu'il soit proche des 100%. Ça ne s'est pas aggravé. On a fait un test ce mercredi matin, il allait de mieux en mieux. Il avait une appréhension, il est resté avec le temps qu'il a joué. Ça n'a pas empiré aujourd’hui, c'était trop juste pour aujourd'hui", a-t-il expliqué devant la presse. "Mais sur ce genre de match c'était des risques à prendre".