Coupe du monde 2018 : un avocat égyptien réclame un milliard d'euros à Sergio Ramos pour sa faute sur Mohamed Salah

L'image de Mohamed Salah, en larmes et se tenant l'épaule, a fait le tour du monde. Victime d'une clé de bras par Sergio Ramos, lors de la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid (3-1) samedi, l'attaquant de Liverpool est mal retombé et a dû quitter la pelouse. Inquiétant, à trois semaines seulement du Mondial russe, où tous les espoirs des Égyptiens, qui n'ont plus participé à une Coupe du monde depuis 1990, reposent sur le maître à jouer des Reds. En Égypte, le pays natal de Salah, la fureur des Pharaons s'est déversée sur les réseaux sociaux.





Outre le hashtag anti-Sergio Ramos #راموس_الكلب ("Ramos le chien", ndlr), une pétition a été lancée sur change.org appelant la Fifa et l'UEFA à prendre des mesures disciplinaires contre la capitaine du Real pour avoir "intentionnellement" blessé la star de Liverpool. Ce lundi 28 mai, elle avait déjà récolté plus de 365.000 signatures. "Sergio Ramos est un terrible exemple pour les futures générations de joueurs. Plutôt que de remporter les matches de façon loyale, il utilise des ruses qui défient l'esprit du jeu et le fair-play", peut-on lire dans la description de la pétition.