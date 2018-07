Coupe du monde 2018 : Emmanuel Macron se réjouit de la qualification des Bleus en finale

Fervent supporter des Bleus, Emmanuel Macron a tenu à assister à leur match contre la Belgique. Il était aux côtés du couple royal de Belgique et du président de la Fédération de football. A l'issue de cette qualification, notre président n'a pas caché sa joie immense et l'a fait savoir dans un tweet. Il s'est ensuite rendu dans les vestiaires pour féliciter les joueurs. Ce dimanche 15 juillet, il sera également de la partie, cette fois, avec sa femme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.