EN DIRECT – Coupe du monde 2018 : suivez le match entre le Maroc et l’Iran

Un match pour prendre de précieux points. Derrière l’Espagne et le Portugal, logiques favoris du groupe B, le Maroc et l'Iran espèrent réussir à jouer les éléments perturbateurs pour se hisser jusqu’en huitièmes de finale. Mais pour empêcher un scénario tout tracé, qui verrait les poids lourds de la péninsule ibérique se qualifier, les outsiders iraniens et marocains, qui s’affrontent ce vendredi à 17h à Saint-Pétersbourg, savent l’importance de leur entrée en matière.