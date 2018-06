EN DIRECT - Coupe du monde : Modric double la mise pour la Croatie face au Nigeria

MI-TEMPS





Mauvaise nouvelle pour William Kvist, évacué sur civière à la 36e minute lors de Pérou-Danemark (0-1) ce samedi. Le milieu danois pourrait souffrir d'une fracture des côtes. "Si c'est confirmé, il ne pourra pas poursuivre le Mondial et on devra finir à 22 parce qu'on ne peut plus le remplacer", a déploré le sélectionneur du Danemark, Age Hareide.