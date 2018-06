EN DIRECT - Coupe du monde : suivez le choc entre la Croatie et le Nigeria

Chacun croit dur comme fer en ses chances. La Croatie et le Nigeria s’affrontent samedi soir à 21h à Kaliningrad (à suivre en direct sur TF1) en clôture de ce troisième jour de Coupe du monde riche en rencontres. Dans une poule D (très) relevée - souvent qualifiée de "groupe de la mort" - aux côtés de l’Argentine de Lionel Messi et des valeureux Islandais, Croates et Nigérians espèrent tous deux réussir à se hisser jusqu’en 8e de finale.