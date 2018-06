A quoi sert le petit arc de cercle devant la surface de réparation ?

Cela peut sembler évident pour certains. Pourtant, sur de nombreux forums, un certain nombre d’amateurs de football se posent - encore - la question de l’utilité de l’arc de cercle qui se situe devant les deux surfaces de réparations d’un terrain de foot. Avant de vous révéler le pot aux roses, il est utile de rappeler qu’aucun joueur ne doit se situer dans la surface de réparation lors d’un penalty (à l’exception du tireur et du gardien de but naturellement).





Mais attention, une interdiction peut en cacher une autre. Car, en plus de ne pas pénétrer dans la surface, les joueurs doivent également respecter une distance de 9,15m entre eux et le point de penalty. D’où l’utilité de cet arc de cercle d’un rayon de 9,15m, et dont le centre est justement le point de penalty, qui permet de matérialiser la zone (hors surface de réparation) dans laquelle les joueurs ne peuvent poser le moindre crampon lors d’un penalty.





A noter cependant que cette petite zone n’appartient pas à la surface de réparation. C’est pourquoi, si une faute est commise à l’intérieur, l’équipe qui attaque obtiendra un coup franc et non un penalty.