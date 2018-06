Australie, Pérou, Danemark : ces trucs qui font que les Bleus doivent craindre leurs adversaires du Mondial

Depuis le tirage au sort, on prédit à la France la première place du groupe C. Sur le papier, il n'est pas faux de dire que l'Australie, le Pérou et le Danemark sont des adversaires largement à la portée des Bleus de Didier Deschamps. Mais, dans les faits, il faut toujours se méfier d'un premier tour de Coupe du monde. L'équipe de France, championne du monde 98 et donc logiquement favorite en 2002 avant d'être éliminée dès les poules, en sait quelque chose.





D'ailleurs, pendant que les Bleus se préparaient, leurs futurs adversaires, l'Australie (le 16 juin à 12h sur TF1), le Pérou (le 21 juin à 17h sur TF1) et le Danemark (le 26 juin à 17h sur TF1), se sont également prêtés au jeu des rencontres amicales en mars puis en juin pour trouver des réponses à leurs questions. LCI a listé les raisons de ne pas les sous-estimer.