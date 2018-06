Équipe de France : Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, plus que de simples doublures

Ni l'un ni l'autre n'envisagent de bousculer la hiérarchie en équipe de France. Pourtant, au moment de s'envoler pour la Coupe du monde, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez peuvent sérieusement postuler à une place dans le onze des Bleus. Déjà testés pendant les deux derniers rassemblements, les deux latéraux ont montré qu'ils n'allaient pas en Russie pour faire du tourisme. Lors des deux rencontres auxquelles ils ont participé, les défenseurs de Stuttgart et de l'Atlético ont fait mieux que dépanner et ont surpris leur monde par leur apport offensif, prouvant qu'ils étaient un peu plus que de simples remplaçants.





Conscients d'être nouveaux dans l'effectif, Pavard et Hernandez ont engrangé du temps de jeu et de l'expérience pendant les trois matches de préparation de l'équipe de France pour le Mondial. Au point où la hiérarchie des latéraux, pré-établie dès l'annonce de la liste des 23, à défaut d'être totalement bouleversée, a légèrement évolué en faveur des nouveaux venus. Aujourd'hui, ils se présentent comme des options crédibles à Sidibé et Mendy. Preuve que ça bagarre dur dans les couloirs.