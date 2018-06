Coupe du monde 2018 : d'où vient le coq sur le maillot de l'équipe de France ?

Depuis plus d'un siècle, le coq orne fièrement le maillot de l'équipe de France. Au milieu des félins et des aigles, qui font souvent office d'emblèmes nationaux en Afrique, où les sélections portent les noms de ces animaux, l'oiseau de basse-cour apparaît comme un ovni.





Visible dès l'Antiquité sur des pièces de monnaie gauloises, il devient vite le symbole de la Gaule et des Gaulois, du fait de la proximité orthographique entre les deux mots, le terme latin "gallus" signifiant à la fois coq et gaulois. Mais quelles que soient ses origines exactes, le gallinacé a, de part sa symbolique, inspiré les sportifs et sportives de tous horizons. Avec son chant, l'animal symbolise le retour de la lumière du jour après les ténèbres de la nuit.