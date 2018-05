Equipe de France : inquiétude pour Koscielny, sorti sur civière lors d'Atlético Madrid-Arsenal

Les Bleus peuvent légitimement être inquiets. Le défenseur d'Arsenal Laurent Koscielny, international tricolore et pilier de la défense centrale de Didier Deschamps, est sorti du terrain sur civière et en larmes ce jeudi soir en demi-finale retour d'Europa contre l'Atlético Madrid après ce qui ressemble à une blessure au tendon d’Achille droit. Un immense coup dur pour le Français à moins d’un mois et demi de la Coupe du monde 2018.