Équipe de France : Koscielny officiellement forfait pour la Coupe du monde, qui pour le remplacer ?

Sinon, Didier Deschamps peut aussi décider d’aller en Russie avec seulement ses trois défenseurs centraux habituels restants (Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembe) et utiliser, en dernier recours, l’un de ses deux arrières latéraux ayant l’habitude de jouer défenseur central en club, à savoir Lucas Hernandez (22 ans, Atlético de Madrid) et Benjamin Pavard (22 ans, VFB Stuttgart). La fin du suspense est pour le 17 mai, date de l’annonce de la liste des 23.