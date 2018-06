Coupe du monde 2018 : Noël Le Graët fixe "le dernier carré" comme objectif pour les Bleus

Atteindre les demi-finales. Tel est l'objectif fixé par Noël Le Graët à la veille de France-États-Unis en amical à Lyon et à une semaine de l'entrée en lice de l'équipe de France, le 16 juin contre l'Australie (12h). Invité de RMC ce vendredi, le président de la Fédération française a confirmé son envie de voir les Bleus rallier au moins "le dernier carré" à la Coupe du monde. "L'équipe de France progresse. On a été en quarts de finale au Brésil en 2014 et en finale au championnat d'Europe. Je souhaite, comme tous les Français, qu'elle soit dans le dernier carré. C'est aujourd'hui sa place si les circonstances sont favorables."





Interrogé sur l'avenir de Deschamps à la tête des Bleus, l'ancien dirigeant de Guingamp s'est voulu très clair. "La question ne se pose pas (...) Didier Deschamps a un contrat jusqu'en 2020. Il n'y aura aucune clause négative, ce n'est pas mon style. Il est un entraîneur fantastique. De quoi on se plaint ? Avec Zidane, on a tout notre temps", a déclaré Le Graët.