Équipe de France : Dembélé a-t-il délogé Giroud du onze de départ de Deschamps ?

On dit que la valeur, en général, n’attend pas le nombre des années. Mais en football, c’est pire : la notion d’âge elle-même est particulièrement floue. Dans un reportage diffusé en mai sur Canal+, Kylian Mbappé, 19 ans et titulaire en équipe de France comme au PSG, s’enflammait ainsi : "J'ai jamais toléré qu'on parle d'âge. Si t'es bon tu joues, si t'es pas bon tu joues pas. Si t'es bon, t'es sur le terrain et t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais et tu regardes les autres. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu me parles que de foot et de niveau."





Vendredi soir à Nice, après la victoire (3-1) des Bleus contre l’Italie en match amical de préparation à la Coupe, l’attaquant a lâché une autre déclaration qui n'est pas passée inaperçue : "Ousmane Dembélé (21 ans) est le meilleur jeune joueur du monde." Comme si Mbappé lui-même ne faisait déjà plus partie de cette catégorie... L’essentiel, de toute façon, était ailleurs : le Parisien voulait surtout militer, comme il le pouvait, pour une titularisation au Mondial du Barcelonais, avec lequel il a, du reste, passé le week-end de repos accordé par Didier Deschamps sur la Côte d'Azur.