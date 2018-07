Violences sur les Champs-Elysées : "Ce qu'il s'est passé, ce n'est pas quelques incidents, c'est gravissime"

Rocco Contento, secrétaire départemental unité SGP Police, a témoigné sur LCI ce lundi matin de cette longue nuit endurée par les forces de l’ordre. Selon lui, tout a d’abord commencé en marge de la plus belle avenue du monde. L’Intermarché situé sur l’avenue de la Grande-Armée a ainsi été forcé et pillé, notamment pour voler des bouteilles de vin et de champagne. Selon Rocco Contento , une centaine de casseurs ont ensuite rejoint les Champs-Elysées pour s'en prendre, vers 23h30, au Drugstore Publicis, aux boutiques Adidas et Kenzo et à un bistrot qui retransmettait les images du match.