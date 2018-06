Fortnite, Linkup et Superman : le portrait culture pop d’Antoine Griezmann

On a tous nos gestes fétiches. Zinédine Zidane racontait dans une pub qu'il commençait par habiller sa jambe gauche. Toujours. Chaussette, puis chaussure. Autre manie, le rugbyman Christophe Domenici consultait toujours son astrologue et tarologue Dylan avant de prendre une décision importante. Antoine Griezmann a eu, lui aussi, ses petites superstitions. L'arme du crime ? Un boxer jaune à l'effigie de la star des moins de 10 ans, Bob L'Eponge. L'attaquant l'a porté pour chacun de ses matches avec la Real Sociedad, malgré les brimades de ses petits camarades. Un accessoire qu'il n'a pas emmené avec lui à Madrid. "Je l'aimais beaucoup et il me portait chance, mais je l'ai laissé. Au début, on se moquait de moi puis mes compagnons s'y sont habitués", racontait-il à El Pais l'an dernier.