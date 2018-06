Coupe du monde 2018 : faute d'argent de sa fédération, le sélectionneur australien doit payer lui-même ses assistants

Bert van Marwijk mis à contribution. Le sélectionneur néerlandais de l'Australie, arrivé dans l'urgence au début de l'année, a annoncé la semaine dernière qu'il allait lui-même payer le salaire de ses huit assistants lors de la Coupe du monde 2018, la fédération des Socceroos n'ayant pas les moyens de le faire. "Si vous voulez avoir une chance au Mondial, ces détails sont importants. On doit être professionnel", s'est justifié le technicien de 66 ans, interrogé par le média australien Fairfax. "J'ai besoin d'eux car je n'ai pas le temps. Et donc, pour prendre en main l'équipe, je dois travailler avec des personnes que je connais."





En Russie, Bert Van Marwijk est assisté par ses compatriotes, parmi lesquels l'ancien international et boucher de service sur les terrains, Mark Van Bommel, mais aussi Roel Coumans, Jurgen Dirkx et Taco Van den Velde, avec qui il a déjà travaillé, ainsi que deux analystes vidéo et deux personnes chargées de superviser les adversaires.