"Notre équipe peut s'imposer face à n'importe qui" : l’Australie déterminée à jouer un mauvais tour aux Bleus

Samedi, l’équipe de France va affronter l’Australie pour son premier match du groupe C (également composé du Pérou et du Danemark), à l’occasion de la troisième journée de compétition du Mondial 2018 en Russie. Si cette confrontation s’annonce très déséquilibrée sur le papier, les Socceroos comptent bien poser le maximum de problèmes aux Bleus et jouer crânement leur chance.





"On sera prêt pour le match contre la France. Et on entend bien se donner la chance de le gagner. On a hâte. On sera prêt, comme on l'est toujours. A ce niveau, je suis très confiant", assure le portier titulaire de l’Australie Mathew Ryan, qui officie à Brighton, en Premier League. "J'ai la conviction que notre équipe peut s'imposer face à n'importe qui."