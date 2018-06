Coupe du monde 2018 : Tim Cahill, le vénérable australien qui peut devenir "l'égal" de Pelé

Par là, il sous-entend que l'immense expérience de l'ancien joueur d'Everton ne sera pas trop en Russie. Premier Australien à inscrire un but en phase finale, en Allemagne en 2006, Cahill avait mené son équipe jusqu'en huitième de finale, éliminée par l'Italie. S'il n'avait pas connu pareille réussite en 2010, s'arrêtant en phase de poules malgré un but contre la Serbie (2-1), c'est lors du Mondial 2014 qu'il avait réussi son plus beau coup. Face aux Pays-Bas, malgré la défaite (3-2), la star nationale avait envoyé une superbe volée du gauche sous la barre de Cillessen. À 38 ans, Tim Cahill aura à cœur de prouver qu'il est toujours ce même joueur. En Russie, il vivra sa dernière aventure. Une Coupe du monde comme chant du cygne.