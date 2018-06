France-Etats-Unis : Timothy Weah, le plus français des Américains

"C'est un grand test en général, parce que la France est une équipe qui a gagné la Coupe du monde et possède plusieurs des meilleurs joueurs du monde. Jouer contre Mbappé, Kimpembe et Areola sera une expérience incroyable. Après le match, on se tombera dans les bras, mais pendant la rencontre, ce sera la guerre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain", a-t-il ajouté.





Premier joueur né dans les années 2000 à porter le maillot des USA, Weah a longtemps fait l'objet d'une cour assidue de la part de la fédération américaine de football mais aussi de la Fédération française de football (FFF). Déjà international américain dans les catégories des moins de 15 ans et moins de 17 ans, le natif de New York a finalement choisi son pays de naissance, lui qui aurait pu également revêtir le maillot du Liberia, comme son glorieux père.