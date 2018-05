France-Irlande : parole à la défense !

Aux absences de Varane et de Laurent Koscielny - blessé au tendon d’Achielle et forfait pour la Coupe du monde - s’ajoutera celle de Hugo Lloris, qui sera laissé au repos ce lundi soir. Résultat : Steve Mandanda et Adil Rami débuteront. Mais l’essentiel, de toute façon, est ailleurs. "Retrouver une solidité, cela passe par la répétition, à travers les entraînements et les matchs, pour avoir encore plus de repères, d’automatismes", a expliqué Didier Deschamps dimanche. "Cela ne concerne pas que la ligne défensive. Il y a aussi ce que font nos attaquants et nos milieux."