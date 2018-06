Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 20 juin

Vous avez passé la journée de mercredi au soleil en terrasse ? Veinard ! Mais vous ne savez donc pas que des équipes ont d’ores et déjà terminé leur Mondial… On vous résume tout ce qu’il s’est passé en Russie et on vous prévient assez tôt pour que vous ne loupiez pas le second match des Bleus en fin d’après-midi.