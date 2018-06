Hooliganisme, violences, racisme... Faut-il craindre pour la sécurité de la Coupe du monde 2018 ?

Aucun angélisme à ses yeux cependant. "Quand tu cherches un appart, tu peux tomber sur des annonces disant 'pas d’arménien, que des slaves ou que des russes'. En Russie, c’est banal et normal. Dans ce sens là, c’est choquant. Mais ce sont des codes différents", précise le jeune homme. Preuve de ces différences sociales et sociétales, il lui arrive parfois de devoir se plier au jeu des selfies en raison de sa couleur de peau. Mais cela ne lui pose pas de problème. "Dans certaines ville, ils ne voient jamais de noir. Les selfies ne me dérange pas. Je comprends qu’ils n’aient pas l’habitude de côtoyer des gens de couleurs", dit-il.





Selon lui, deux cas diffèrent néanmoins. "Il faut distinguer le 'noir occidental' du 'noir d’Afrique' qui veut travailler, élever sa condition", explique-t-il. "J’en ai rencontré qui sont venus en Russie, pour jouer au foot ou travailler et gagner leurs vies. Eux ont des difficultés d’intégration, pour trouver du travail par exemple, etc. Ils ne sont pas toujours payés, car ils n’ont pas de droits. Eux subissent du racisme ordinaire, des phrases déplacées, par exemple." Et d'ajouter : "Des agressions physiques, c’est déjà arrivé bien sûr, mais pas autant qu’on pense."