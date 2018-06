Horaires, lieu, déroulé... Ce qu'il faut savoir sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde

Le show devrait être grandiose. Près de 500 gymnastes, danseurs et trampolinistes se produiront pour l'événement, qui se clôturera par un feu d'artifice. Si peu d'informations ont filtré, le directeur du comité d'organisation Russie 2018, Alexeï Sorokine, avait assuré début mars qu'"il ne s’agira pas d’une cérémonie classique". Et d'ajouter : "La mission principale de la cérémonie est de conditionner les supporters avant le match d’ouverture, de communiquer sa solennité et son côté divertissant."





Tout ce que l'on sait, pour l'instant c'est que Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi, chanteurs de l'hymne officiel de la Coupe du monde "Live It Up", seront de la partie.