Coupe du monde 2018 : il règne une ambiance extraordinaire chez les Bleus

A quelques jours de la grande finale de cette Coupe du monde 2018, l'ambiance à Istra (Russie), où les Bleus ont installé leur camps, est exceptionnelle. Au fur et à mesure que la compétition avance, des liens se sont soudés entre nos joueurs. Certains ont même confié qu'ils seraient capables de rester ensemble des semaines et des semaines. A l'hôtel comme dans le bus, ça chante, ça danse, ça se taquine en permanence et ce, malgré l'écart d'âge entre certains joueurs. Bref, une énergie positive qui pourrait bien se voir sur le terrain ce dimanche 15 juillet.



