Jamie Vardy arrêtera le tabac et le porto pendant le Mondial (mais pas le Red Bull au petit-déjeuner !)

Avant d’expliquer à quel point les médias peuvent être nuisibles durant une grande compétition internationale : "Ce truc était partout dans les journaux. Ils en ont fait une grande chose et je ne comprends pas pourquoi. Je n'avais pas besoin de tous ces problèmes. Nous sommes ici pour nous concentrer sur l'équipe d'Angleterre. Même si vous ne lisez pas les journaux, quelqu'un vous dira si votre tête est dedans. Alors je me suis débarrassé du tabac, juste pour pouvoir me concentrer."





Les habitudes alimentaires de l’Anglais avaient, du reste, amusé tout le Royaume à la fin 2016, quand l’attaquant avait révélé des détails croustillants dans son autobiographie From Nowhere : My Story. On y apprenait que Vardy mélange vodka et Skittles pour se remettre d’une blessure ( !), qu’il boit du Porto "pour mieux dormir" à chaque veille de match, ou encore qu’il avale "trois Red Bull, un double expresso et une omelette jambon-fromage" dans les heures précédant une rencontre.