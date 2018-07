Coupe du monde 2018 : Kylian Mbappé déjà au sommet du football français

Avant même cette rencontre les qualités de Kylian Mbappé étaient déjà vantées et sa précocité impressionnait. "Ce qu’il fait à son âge, je n’ai jamais vu ça, à part Lionel Messi", a déclaré le Belge Nacer Chadli. Il fait partie de ces joueurs que l’on préfère avoir dans son équipe, les Bleus en sont bien conscients. "Kyky, c’est un des joueurs les plus talentueux que la France ait eue" a déclaré Paul Pogba en conférence de presse après la demi-finale face à la Belgique. "Il sait qu’il doit défendre aussi, il doit aider l’équipe, et il le fait, avec plaisir aussi. Ca ne l’empêche pas quand il a le ballon de faire du Kylian : provoquer, amener des solutions offensives, accélérer, dribbler, frapper."





Le joueur né en décembre 1998 à Paris a fait ses débuts au haut niveau en décembre 2015 avec l’AS Monaco. Soit il y a moins de trois ans. Il fait ses débuts en équipe de France le 25 mars 2017 dans un Luxembourg-France comptant pour les qualifications du Mondial. Trois jours plus tard il est titularisé pour la première fois lors d’un match amical entre la France et l’Espagne. Un an et quatre mois plus tard, avec 21 sélections et 7 buts au compteur chez les Bleus, il dispute une finale de Coupe du monde.





Son ascension est fulgurante, et au-delà de ses performances sur le terrain, c’est sa maturité qui saute aux yeux. "Je lui donne des conseils, mais il est assez mature pour son âge, il comprend déjà des choses que moi je ne comprenais pas à son âge", dit Paul Pogba à propos du joueur originaire de Bondy. "C’est quelqu’un de très mature. On a rarement vu ça, on peut parler de tout avec lui. Il ne fait pas son âge, il a la tête sur les épaules. Il sait où il veut aller et comment. C’est ce qui m’impressionne, son calme, sa sérénité", ajoute Samuel Umtiti.