Coupe du monde 2018 : l'épidémie de rougeole qui inquiète les autorités sanitaires britanniques

Et si le "Public Health" est inquiet, c'est aussi à cause de la transmission extrêmement "facile" du virus. Selon l'OMS, "le virus reste actif et contagieux dans l’air ou sur les surfaces contaminées pendant deux heures". Et d'ajouter que "les porteurs du virus peuvent le transmettre pendant les quatre jours qui précèdent l’apparition de l’éruption cutanée et les quatre jours qui suivent". Une personne contaminée par la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes.