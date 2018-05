Coupe du monde 2018 : l'international anglais Raheem Sterling au cœur d'une polémique pour un tatouage d'arme à feu

Pour couper court à cette polémique naissante, Raheem Sterling a tenu à éclaircir la situation sur son compte Instagram. Ce dernier a ainsi posté le message suivant : "Quand j'avais deux ans mon père a été tué par arme à feu, je me suis promis que je ne toucherai jamais à une arme de ma vie. Je tire avec mon pied droit, donc ça a un sens plus profond et toujours inachevé" a-t-il ainsi expliqué sur le réseau social.