Coupe du monde 2018 : la Belgique a un vrai rôle à jouer pour être championne du monde

La Belgique et l'Angleterre sont tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale. Leur match de ce 28 juin aura pour but de définir qui sera le premier dans le classement de leur groupe. Par ailleurs, tous les Belges soutiennent les Diables Rouges comme le démontrent toutes les décorations dans les rues et les commerces de la ville. A noter que près de 5 000 supporters belges sont attendus à Kaliningrad pour ce match contre les Anglais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.