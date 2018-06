Coupe du monde 2018 : la France est la deuxième équipe la plus jeune

La liste officielle de la sélection de Didier Deschamps pour le premier match de poules des Bleus sortira le 16 juin à 11h. Une chose est sûre, l'équipe qui s'alignera contre l'Australie pour la Coupe du monde sera jeune. En effet, près de huit joueurs sur onze ont moins de 25 ans, à l'image de Kylian Mbappé 19 ans et Ousmane Dembélé 21 ans. Par ailleurs, la moyenne d'âge de l'Équipe Nationale de Football est de 25,6 ans. Ce qui fait de la France, la deuxième équipe la plus jeune du Mondial 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.