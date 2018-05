Coupe du monde 2018 : la France sacrée championne du monde ... sur FIFA 18

A moins de trois semaines de la Coupe du monde 2018, nombreux sont ceux à se prêter au jeu des pronostics et à supputer sur nom du futur vainqueur de la compétition. Le dernier en date n'est autre qu'EA Sports, par le biais de son célèbre jeu de football FIFA 18. Alors que la mise à jour gratuite pour le Mondial est disponible depuis ce mardi sur les plateformes PS4, Xbox One et PC, le studio de jeux video s'est amusé à simuler l'intégralité de la compétition et le résultat va faire plaisir à tous les supporters français.





En effet, FIFA place la France en champion du monde potentiel après avoir notamment battu en 8e de finale l'Argentine de Lionel Messi avant de disposer de l'Uruguay en quarts de finale. Le tout avant un duel fratricide face à la Belgique, conclu par une victoire des Bleus sur le score de 2-1. En finale, la sélection de Didier Deschamps vient finalement à bout d'un vieil ennemi, l'Allemagne, au bout de la séance des tirs (4-3), après un match nul à l'issue des prolongations (1-1).